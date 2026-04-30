Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ

Сегодня состоятся первые матчи полуфинальной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.
Как сообщает İdman.Biz, в игровой день пройдут два противостояния, которые определят финалистов турнира.
30 апреля
Лига Европы, полуфинал
20:00, "Ноттингем Форест" - "Астон Вилла"
20:00, "Брага" - "Фрайбург"
Английская дуэль между "Ноттингем Форест" и "Астон Виллой" обещает стать одним из самых напряженных противостояний стадии. Обе команды делают ставку на возвращение в еврокубковую элиту и рассматривают турнир как главный шанс на трофей.
Во втором полуфинале "Брага" примет "Фрайбург". Португальский клуб традиционно силен дома, тогда как немецкая команда впервые в истории добралась до этой стадии турнира и попытается закрепить исторический успех.
Ответные матчи пройдут 7 мая, а финал турнира запланирован на 20 мая в Стамбуле.