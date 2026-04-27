"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Футбольный клуб "Барселона" готов рассматривать продажу футболистов только в том случае, если вырученные средства будут направлены на усиление состава.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, трансферы на выход, по мнению руководства каталонцев, должны напрямую помогать команде становиться сильнее, а не служить простой финансовой мерой. При этом в клубе не намерены принудительно расставаться с игроками или продавать их по заниженной стоимости.

Руководство "Барселоны" рассчитывает действовать избирательно и сохранить баланс между финансовой стабильностью и спортивными задачами. Таким образом, массовой распродажи состава летом в каталонском клубе не ожидается.