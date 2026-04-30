30 Апреля 2026
Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"

30 Апреля 2026 10:23
Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"

Турецкий защитник "Аль-Ахли" Мерих Демирал жестко высказался о судействе после матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Насра", завершившегося поражением его команды со счетом 0:2.

Как сообщает İdman.Biz, голы в составе соперника забили Криштиану Роналду и Кингсли Коман на 76-й и 90-й минутах соответственно.

"Это было, в буквальном смысле, безумное судейство. Просто посмотрите на мою ногу. Все решения принимались в пользу "Аль-Насра". Им помогают каждый сезон. Это невероятно", - заявил Демирал.

По словам защитника, его команда гордится тем, что борется за титулы без внешней поддержки.

"Мы - "Аль-Ахли" и всегда сражаемся честно, без посторонней помощи", - добавил он.

После этой победы "Аль-Наср" продолжает лидировать в турнирной таблице с 79 очками, тогда как "Аль-Ахли" занимает третье место, имея в активе 66 баллов.

İdman.Biz
Новости по теме

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Лидер "Аль-Насра" ответил на обвинения в адрес судей

Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"
10:08
Мировой футбол

Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"

Ответные встречи пройдут на следующей неделе

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США
09:54
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США

Азербайджанский футболист провел на поле все 90 минут в победной игре

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ
09:44
Мировой футбол

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ

"Астон Вилла" сыграет с "Ноттингем Форест", "Брага" примет "Фрайбург"
"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%
09:12
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%

Полузащитник близок к подписанию нового контракта

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе
08:23
Мировой футбол

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе

Переговоры с экс-игроком уже ведутся

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето