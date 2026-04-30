Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"

Турецкий защитник "Аль-Ахли" Мерих Демирал жестко высказался о судействе после матча чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Насра", завершившегося поражением его команды со счетом 0:2.

Как сообщает İdman.Biz, голы в составе соперника забили Криштиану Роналду и Кингсли Коман на 76-й и 90-й минутах соответственно.

"Это было, в буквальном смысле, безумное судейство. Просто посмотрите на мою ногу. Все решения принимались в пользу "Аль-Насра". Им помогают каждый сезон. Это невероятно", - заявил Демирал.

По словам защитника, его команда гордится тем, что борется за титулы без внешней поддержки.

"Мы - "Аль-Ахли" и всегда сражаемся честно, без посторонней помощи", - добавил он.

После этой победы "Аль-Наср" продолжает лидировать в турнирной таблице с 79 очками, тогда как "Аль-Ахли" занимает третье место, имея в активе 66 баллов.