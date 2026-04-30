30 Апреля 2026
RU

Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2026 11:07
19
Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Криштиану Роналду выступил с резким заявлением после победы "Аль-Насра" над "Аль-Ахли" (2:0) на фоне скандала вокруг судейства в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, слова португальца стали реакцией на публичные обвинения со стороны игроков "Аль-Ахли".

После ряда матчей футболисты клуба, включая Айвена Тоуни, заявляли, что их команда не получила очевидные пенальти и намекали на влияние судейских решений на борьбу за титул. Эти претензии продолжились и после очной встречи с "Аль-Насром", где соперник укрепил позиции в таблице. На этом фоне Роналду выступил против подобной риторики.

"Это не пойдет на пользу лиге. Все жалуются, все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Многие игроки жалуются на судей, лигу, проект. Это неправильно и не соответствует целям. Если мы хотим конкурировать с Европой, мы должны быть примером", — отметил Роналду.

Он добавил, что намерен вернуться к этой теме после завершения сезона.

"В конце сезона я скажу больше. Сейчас я вижу много негативных вещей", — подчеркнул нападающий.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"
10:23
Мировой футбол

Защитник "Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру"

Мерих Демирал раскритиковал арбитров после матча с Роналду

Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"
10:08
Мировой футбол

Полуфиналы ЛК: "Шахтер" сразится с "Кристал Пэлас", "Райо" примет "Страсбур"

Ответные встречи пройдут на следующей неделе

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США
09:54
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде отыграл весь матч: "Коламбус Крю" вышел в четвертьфинал Кубка США

Азербайджанский футболист провел на поле все 90 минут в победной игре

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ
09:44
Мировой футбол

Английская битва и немецко-португальская дуэль откроют полуфиналы ЛЕ

"Астон Вилла" сыграет с "Ноттингем Форест", "Брага" примет "Фрайбург"
"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%
09:12
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" увеличит зарплату игроку на 650%

Полузащитник близок к подписанию нового контракта

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе
08:23
Мировой футбол

"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе

Переговоры с экс-игроком уже ведутся

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето