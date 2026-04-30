Криштиану Роналду: "Это футбол, а не война"

Криштиану Роналду выступил с резким заявлением после победы "Аль-Насра" над "Аль-Ахли" (2:0) на фоне скандала вокруг судейства в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, слова португальца стали реакцией на публичные обвинения со стороны игроков "Аль-Ахли".

После ряда матчей футболисты клуба, включая Айвена Тоуни, заявляли, что их команда не получила очевидные пенальти и намекали на влияние судейских решений на борьбу за титул. Эти претензии продолжились и после очной встречи с "Аль-Насром", где соперник укрепил позиции в таблице. На этом фоне Роналду выступил против подобной риторики.

"Это не пойдет на пользу лиге. Все жалуются, все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Многие игроки жалуются на судей, лигу, проект. Это неправильно и не соответствует целям. Если мы хотим конкурировать с Европой, мы должны быть примером", — отметил Роналду.

Он добавил, что намерен вернуться к этой теме после завершения сезона.

"В конце сезона я скажу больше. Сейчас я вижу много негативных вещей", — подчеркнул нападающий.