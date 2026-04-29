Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Сборная Азербайджана по боксу вернулась на Родину после успешного выступления на Кубке мира, прошедшем в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, команда прибыла в Баку 29 апреля в 05:10 утра.

В аэропорту для спортсменов была организована торжественная встреча. На церемонии присутствовали представители СМИ, которые встретили боксеров после одного из самых успешных выступлений последних лет.

Напомним, на Кубке мира азербайджанские спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медаль. Этот результат стал историческим достижением для национального бокса на турнире такого уровня.