Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

29 Апреля 2026
Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа

29 Апреля 2026 09:25
Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа

Сборная Азербайджана по боксу вернулась на Родину после успешного выступления на Кубке мира, прошедшем в Бразилии.

Как сообщает İdman.Biz, команда прибыла в Баку 29 апреля в 05:10 утра.

В аэропорту для спортсменов была организована торжественная встреча. На церемонии присутствовали представители СМИ, которые встретили боксеров после одного из самых успешных выступлений последних лет.

Напомним, на Кубке мира азербайджанские спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медаль. Этот результат стал историческим достижением для национального бокса на турнире такого уровня.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
