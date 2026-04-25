Четыре боксера Азербайджана вышли в 1/2 финала Кубка мира

Сборная Азербайджана успешно выступает на Кубке мира по боксу в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. По итогам четвертьфиналов все четыре азербайджанских боксера, вышедшие на ринг на этой стадии, пробились в полуфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, каждый из спортсменов уже обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

В весовой категории до 50 кг Субхан Мамедов одержал победу над Рудольфом Гарбояном из Армении. Соперник не смог продолжить бой из-за травмы. В полуфинале азербайджанец встретится с Анваржаном Ходжиевым из Кыргызстана.

Наби Искендеров (70 кг) одержал уже третью победу на турнире. В четвертьфинале он победил представителя Казахстана Фаруха Тохтассунова раздельным решением судей - 3:2. За выход в финал Искендеров сразится с бразильцем Каианом Реиси.

Саидджамшид Джафаров (75 кг) оказался сильнее казахстанца Санжар-Али Бегалиева. Победа была присуждена со счетом 4:1. Следующим соперником азербайджанского боксера станет итальянец Габриэль Гуиди Ронтани.

В супертяжелом весе свыше 90 кг Магомед Абдуллаев уверенно прошел хорвата Луку Пратлячича. Азербайджанский спортсмен выиграл все три раунда и победил единогласным решением судей - 5:0. В полуфинале он встретится с Омаром Шиной из Норвегии.

Таким образом, Азербайджан сохранил стопроцентный результат в четвертьфиналах и получил сразу четыре гарантированные награды.

Отметим, что Кубок мира по боксу в Бразилии завершится 26 апреля.