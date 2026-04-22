Два азербайджанских боксера вышли в следующий раунд Кубка мира

В бразильском Фос-ду-Игуасу продолжается Кубок мира по боксу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, во второй соревновательный день оба представителя сборной Азербайджана одержали победы и вышли в следующий этап рейтингового турнира.

В весовой категории до 55 кг Зидан Гюнбатов в 1/16 финала победил уругвайца Агустина Суслоагу единогласным решением судей — 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). Следующий бой азербайджанец проведет 23 апреля против испанца Рафаэля Лосано Серрано.

Магомед Абдуллаев (свыше 90 кг) также начал выступление с победы. В 1/8 финала он со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28) победил поляка Якуба Домурада. В следующем поединке 24 апреля Абдуллаев встретится с хорватом Лукой Пратлячичем.

Кубок мира завершится 26 апреля.