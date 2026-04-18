Сборная Азербайджана выступит на Кубке мира по боксу

18 Апреля 2026 16:37
20 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартует Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в рейтинговом турнире примет участие и сборная страны. Соревнования продлятся семь дней.

Главный тренер мужской команды Равшан Ходжаев включил в состав следующих спортсменов: Субхан Мамедов (50 кг), Зидан Гумбатов (55 кг), Магомедали Ашыралиев (60 кг), Наби Искендеров (70 кг), Саидджамшид Джафаров (75 кг) и Магомед Абдуллаев (+90 кг).

Главный тренер женской сборной Илькин Агаев доверил участие в турнире Зейнаб Рагимовой (54 кг) и Эмили Рзаевой (65 кг).

Жеребьевка Кубка мира состоится 19 апреля.

