24 Мая 2026
RU

Рико Верхувен подал официальный протест после поражения Усику

Бокс
Новости
24 Мая 2026 12:45
25
Рико Верхувен подал официальный протест после поражения Усику

Экс-чемпион Glory в тяжелом весе Рико Верхувен подал официальный протест на остановку поединка против Александра Усика.

Как сообщает İdman.Biz, бой прошел в Египте и завершился победой украинского боксера нокаутом в 11-м раунде за секунду до конца отрезка.

После поединка нидерландский спортсмен заявил, что уже направил официальный протест.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Верхувен в социальных сетях.

Отметим, что для Рико Верхувена это поражение стало первым в профессиональной карьере.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Появились кадры скандальной остановки боя Усик — Верхувен
10:44
Бокс

Появились кадры скандальной остановки боя Усик — Верхувен - ВИДЕО

Команда нидерландца может подать апелляцию после спорного решения рефери

Верхувен потребовал реванш после поражения Усику
09:28
Бокс

Верхувен потребовал реванш после поражения Усику

Нидерландец намекнул на спорное решение в титульном бою

Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC
06:20
Бокс

Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC - ВИДЕО

На счету 39-летнего украинца теперь 25 побед в 25 поединках
Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Батуми
23 Мая 13:28
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Батуми

Команда отправит на соревнования шестерых спортсменов
В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию
23 Мая 11:09
Бокс

В боксе появится ИИ-судья: World Boxing готовит революцию

Искусственный интеллект начнет оценивать удары в олимпийском боксе

Усик и Верхувен провели финальную битву взглядов у пирамид Гизы
22 Мая 22:44
Бокс

Усик и Верхувен провели финальную битву взглядов у пирамид Гизы

На кону боя в Египте будет стоять титул WBC

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз