Рико Верхувен подал официальный протест после поражения Усику

Экс-чемпион Glory в тяжелом весе Рико Верхувен подал официальный протест на остановку поединка против Александра Усика.

Как сообщает İdman.Biz, бой прошел в Египте и завершился победой украинского боксера нокаутом в 11-м раунде за секунду до конца отрезка.

После поединка нидерландский спортсмен заявил, что уже направил официальный протест.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Верхувен в социальных сетях.

Отметим, что для Рико Верхувена это поражение стало первым в профессиональной карьере.