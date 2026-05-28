Боксеры Гянджи выиграли командный зачет первенства Азербайджана

В Шамахы завершился финальный этап зональных первенств Азербайджана по боксу среди кадетов.
Как сообщает İdman.Biz, в турнире приняли участие 159 спортсменов из 57 команд, представлявших клубы, спортивные общества, а также города и районы страны.
По итогам шестидневных соревнований победители и призеры были определены в 18 весовых категориях. Первое место в командном зачете заняла сборная Гянджи, завоевавшая четыре золотые и две бронзовые медали.
Вторую позицию занял СК "Нефтчи", в активе которого две золотые и семь бронзовых наград. Тройку лучших замкнул СК МВД, выигравший одну золотую и две серебряные медали.
Лучшим боксером финального этапа признан Русиф Насирли, представляющий "Сумгайыт-Тахсил". Награду лучшему судье получил Руслан Гасымов.
Отметим, что призеры соревнований будут привлечены в состав сборной Азербайджана и получат шанс представить страну на международных турнирах.
Победители по весовым категориям:
38 кг - Юсиф Насиров (Масаллы)
40 кг - Юсиф Мустафазаде (СК "Нефтчи")
42 кг - Русиф Насирли ("Сумгайыт-Тахсил")
44 кг - Ибрагим Абасов (СК "Нефтчи")
46 кг - Мурад Алышов (РКИМ)
48 кг - Матин Мамедов (Гянджа-2)
50 кг - Икрам Ахмадли (MUS70)
52 кг - Раван Раджабли (Гянджа)
54 кг - Садиг Халилов (Нахчыванская АР)
57 кг - Юсиф Али (Гянджа)
60 кг - Юнис Наджафли (UGM-13)
63 кг - Назим Газиев (Балакен)
66 кг - Рафаэль Аббасов (Гянджа)
70 кг - Сархан Гаквердиев (Гянджа)
75 кг - Гасан Лютфалиев (СК "Гызыл элджяк")
80 кг - Фархад Ахмадли (СК МВД)
90 кг - Теймур Танрывердиев (Балакен)
+90 кг - Ульви Алисаид (СК "Гара папаг")