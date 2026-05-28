Боксеры Гянджи выиграли командный зачет первенства Азербайджана

В Шамахы завершился финальный этап зональных первенств Азербайджана по боксу среди кадетов.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире приняли участие 159 спортсменов из 57 команд, представлявших клубы, спортивные общества, а также города и районы страны.

По итогам шестидневных соревнований победители и призеры были определены в 18 весовых категориях. Первое место в командном зачете заняла сборная Гянджи, завоевавшая четыре золотые и две бронзовые медали.

Вторую позицию занял СК "Нефтчи", в активе которого две золотые и семь бронзовых наград. Тройку лучших замкнул СК МВД, выигравший одну золотую и две серебряные медали.

Лучшим боксером финального этапа признан Русиф Насирли, представляющий "Сумгайыт-Тахсил". Награду лучшему судье получил Руслан Гасымов.

Отметим, что призеры соревнований будут привлечены в состав сборной Азербайджана и получат шанс представить страну на международных турнирах.

Победители по весовым категориям:

38 кг - Юсиф Насиров (Масаллы)

40 кг - Юсиф Мустафазаде (СК "Нефтчи")

42 кг - Русиф Насирли ("Сумгайыт-Тахсил")

44 кг - Ибрагим Абасов (СК "Нефтчи")

46 кг - Мурад Алышов (РКИМ)

48 кг - Матин Мамедов (Гянджа-2)

50 кг - Икрам Ахмадли (MUS70)

52 кг - Раван Раджабли (Гянджа)

54 кг - Садиг Халилов (Нахчыванская АР)

57 кг - Юсиф Али (Гянджа)

60 кг - Юнис Наджафли (UGM-13)

63 кг - Назим Газиев (Балакен)

66 кг - Рафаэль Аббасов (Гянджа)

70 кг - Сархан Гаквердиев (Гянджа)

75 кг - Гасан Лютфалиев (СК "Гызыл элджяк")

80 кг - Фархад Ахмадли (СК МВД)

90 кг - Теймур Танрывердиев (Балакен)

+90 кг - Ульви Алисаид (СК "Гара папаг")

İdman.Biz
