Усик нокаутировал Верхувена и защитил титул WBC

Украинский боксер Александр Усик победил нидерландца Рико Верхувена в поединке за титул WBC в тяжелом весе. Бой состоялся в египетской Гизе. Это была третья защита титула Усиком.

Судья остановил бой в концовке 11-го раунда, сообщает İdman.Biz.

На счету 39-летнего украинца теперь 25 побед в 25 поединках на профессиональном ринге.

Верхувену 37 лет. У него два боя в профессиональном боксе (победа и поражение) и 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений в кикбоксинге.

До поединка с Верхувеном свой последний бой Усик провел в Лондоне 19 июля 2025 года. Украинский боксер победил в поединке-реванше британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Верхувен свой первый бой в боксерском ринге провел в июле 2014 года. Тогда он нокаутировал Яноша Финферу во втором раунде.