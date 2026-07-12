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Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"

Зимние виды спорта
Новости
12 Июля 2026 12:47
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Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о причинах перехода своего сына Александра в сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен вместе с отцом отправится в Азербайджан, где проведет двухнедельный тренировочный сбор.

"Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был, давайте здраво скажем. Говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иванович Иванов, то никто даже не обратил бы внимания. Ему необходимо выходить на международную арену, кататься и выступать", - сказал Плющенко в интервью Lotus Media.

По словам специалиста, переход в сборную Азербайджана предоставит его сыну больше возможностей для участия в международных соревнованиях.

Плющенко также раскритиковал ограниченные возможности российских фигуристов, которые в последние годы преимущественно выступают на внутренних турнирах.

"Ездить в Киров и Пермь - это, конечно, великолепно, но это деградация наших спортсменов. Я рад, что сейчас Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания России добились допуска наших спортсменов. Пусть пока по одному человеку и взрослые фигуристы не участвуют в Гран-при, но движение вперед уже началось", - отметил он.

Плющенко выразил уверенность, что возвращение российских фигуристов на международную арену позволит им вновь бороться за высокие места.

İdman.Biz
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