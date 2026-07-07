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МОК исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года

Зимние виды спорта
Новости
7 Июля 2026 20:38
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МОК исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. В качестве основной причины принятия такого решения указываются недостатки лыжного двоеборья по набору из 14 показателей популярности, сообщает İdman.Biz.

"Наша первая реакция — это неизбежное разочарование. Лыжное двоеборье входило в программу зимних Олимпийских игр с самой первой их редакции в 1924 году и является краеугольным камнем северных лыжных дисциплин на всех уровнях, особенно с точки зрения развития спортсменов.

Более того, эта дисциплина демонстрирует четкий и ощутимый рост, а также все более широкое международное участие в последние несколько лет благодаря включению женских соревнований.

Это очень тяжелое решение для Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и для наших национальных лыжных ассоциаций", — прокомментировал решение президент FIS Александр Оспельт.

İdman.Biz
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