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Плющенко получили, Гран-при потеряли, а где стратегия развития? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Зимние виды спорта
Обзор
2 Июля 2026 15:12
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Плющенко получили, Гран-при потеряли, а где стратегия развития? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступать под флагом Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, об этом накануне сообщила национальная Федерация зимних видов спорта.

Переход Плющенко-младшего в сборную Азербайджана еще до официального решения ISU вызвал большой резонанс, как в России, так и нашей стране. С одной стороны, речь идет о сыне одной из самых известных фигур российского фигурного катания. С другой - сам Александр пока не имеет заметного международного резюме, по которому можно было бы оценивать его как готовое усиление для сборной.

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова заявила, что первым международным стартом Александра под флагом страны должна стать юниорская серия Гран-при. По ее словам, он также будет участвовать и в других международных турнирах, а в федерации пока не будут спешить с оценкой его результатов. При этом на данный момент неизвестно, на каком именно этапе юниорского Гран-при Плющенко-младший дебютирует за Азербайджан.

Между тем мать фигуриста, продюсер Яна Рудковская, в беседе с российскими СМИ заявила, что уже знает, в каких турнирах выступит ее сын.

“Подтверждаю информацию, что Александр получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан на международных турнирах. Понимание, какие это будут турниры, уже есть, но пока не хотела бы озвучивать. Это будет не один турнир. Скоро напишем, какие у Саши будут этапы Гран-при”, - сказала Рудковская.

Стоит отметить, что в календаре юниорской серии Гран-при ISU на сезон 2026/27 запланированы семь этапов:

19-22 августа - Сиань (Китай)
26-29 августа - Рига (Латвия)
2-5 сентября - Бангкок (Таиланд)
16-19 сентября - Анкара (Турция)
23-26 сентября - Батуми (Грузия)
30 сентября - 3 октября - Любляна (Словения)
7-10 октября - Гданьск (Польша)

Как видно из списка выше, среди них нет Баку, хотя в прошлом году столица Азербайджана впервые приняла юниорский Гран-при по фигурному катанию. Тогда турнир стал важным событием для страны: в нем участвовали 92 спортсмена из 38 стран, а сама организация соревнований рассматривалась как возможность показать, что Азербайджан способен принимать старты ISU не только формально, но и на хорошем организационном уровне.

Справедливости ради отметим, что после дебютного турнира Гюнель Бадалова не заявляла напрямую, что Баку обязательно сохранит юниорский Гран-при в 2026 году. Но она подчеркивала, что федерация в будущем планирует проводить соревнования по фигурному катанию более высокого уровня. Именно поэтому отсутствие Баку в новом календаре выглядит странным и вызывает вопросы к стратегии развития этого вида спорта. Пока складывается впечатление, что ее просто нет.

Добиться права на турниры более высокого уровня сложно без регулярности. В фигурном катании статус страны-хозяйки формируется не только за счет громких фамилий в заявке сборной. Он строится через устойчивый календарь, доверие ISU, опыт проведения соревнований, подготовку судей, работу с детьми и интерес публики.

Юниорский Гран-при как раз мог стать таким инструментом: дети видят сильных спортсменов на льду, родители приводят их в секции, а федерация получает живую связь между международным событием и внутренним развитием вида спорта. Всего этого сейчас нет в азербайджанском фигурном катании.

В итоге ситуация получилась неоднозначной. Азербайджан получил Александра Плющенко - фигуриста с громкой фамилией, но пока без значимых международных результатов. Одновременно Баку, по крайней мере на сезон 2026/27, исчез из карты юниорского Гран-при ISU. Для имиджа это две разные истории: одна дает быстрый информационный эффект, другая могла бы постепенно выращивать среду вокруг фигурного катания и своих спортсменов.

Если цель федерации - не просто привозить в сборную узнаваемые фамилии, а по сути лишь пиариться на этом, а развивать вид спорта внутри страны, то возвращение международных стартов в Баку должно быть не менее важной задачей, чем спортивное гражданство отдельного фигуриста. Иначе громкий переход останется новостью на один сезон, а шанс превратить фигурное катание в более заметный и привлекательный для детей вид спорта может быть в очередной раз потерян.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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