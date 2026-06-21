Александр Плющенко - о хейте из-за смены спортивного гражданства: "Я был готов к этому"

13-летний фигурист Александр Плющенко рассказал, как относится к хейту из-за смены спортивного гражданства.

21 мая стало известно, что Плющенко с сезона-2026/27 будет выступать за Азербайджан.

"Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить — я хочу выступать на международной арене", — сказал Плющенко-младший порталу "Спорт-экспресс".