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Александр Плющенко - о хейте из-за смены спортивного гражданства: "Я был готов к этому"

Зимние виды спорта
Новости
21 Июня 2026 04:20
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Александр Плющенко - о хейте из-за смены спортивного гражданства: "Я был готов к этому"

13-летний фигурист Александр Плющенко рассказал, как относится к хейту из-за смены спортивного гражданства.

21 мая стало известно, что Плющенко с сезона-2026/27 будет выступать за Азербайджан.

"Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить — я хочу выступать на международной арене", — сказал Плющенко-младший порталу "Спорт-экспресс".

İdman.Biz
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