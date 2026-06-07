Плющенко: "Отнеситесь к моему сыну как к Васе Пупкину"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попросил не нападать на его сына Александра из-за смены спортивного гражданства.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко намерен с сезона-2026/27 выступать за Азербайджан.

"У нас все хорошо. Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину", — приводит слова Евгения Плющенко İdman.Biz со ссылкой на ТАСС.

Плющенко-младший с 2017 года тренируется в академии "Ангелы Плющенко".