В Дубае похитили экс-гимнастку Азербайджана с тремя дочерьми? - ФОТО

Бывшая азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы и ее трое дочерей перестали выходить на связь после предполагаемого визита полиции Дубая, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По словам британского адвоката Джавадлы Дэвида Хейга, последний контакт с бывшей спортсменкой состоялся 2 июня. После этого связь с ней и детьми была полностью потеряна.

Хейг утверждает, что ночью сотрудники полиции Дубая и представители служб безопасности прибыли в дом Джавадлы и увезли ее вместе с тремя дочерьми в неизвестном направлении.

По информации издания, адвокат уже начал юридические процедуры для обращения в Организацию Объединенных Наций и призвал международные структуры вмешаться в ситуацию.

Сообщается, что в центре конфликта находится продолжающийся спор об опеке над детьми. Ранее суд Дубая постановил передать опеку над тремя дочерьми их отцу - члену правящей семьи эмирата шейху Саиду бин Мактуму бин Рашиду Аль Мактуму. Согласно публикации, решение могло быть исполнено в принудительном порядке.

Зейнаб Джавадлы выступает против этого решения, утверждая, что ранее существовала договоренность о проживании детей вместе с ней. В одном из своих видеообращений бывшая гимнастка заявляла, что опасается визита полиции и возможного изъятия детей.

Напомним, что Джавадлы является бывшей спортсменкой сборной Азербайджана по художественной гимнастике.