29 Мая 2026
RU

Стало известно, когда разрешат сыну Плющенко выступать за Азербайджан

Зимние виды спорта
Новости
29 Мая 2026 19:32
31
Стало известно, когда разрешат сыну Плющенко выступать за Азербайджан

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не выдал Александру Плющенко сертификат Clearance ISU, необходимый для выступлений за сборную Азербайджана на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Odds.ru, все документы должны быть оформлены уже на следующей неделе.

По информации источника, проблем с получением разрешения не ожидается, поскольку 13-летний фигурист ранее не выступал за сборную России на официальных международных турнирах.

Ранее стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и в ближайшие пять лет будет представлять Азербайджан.

Переход Александра Плющенко в азербайджанскую сборную вызвал широкий резонанс в мире фигурного катания и активно обсуждается в российских СМИ.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-чемпион мира по боксу высказался о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана
26 Мая 23:59
Зимние виды спорта

Экс-чемпион мира по боксу высказался о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Российский депутат призвал не критиковать решение юного фигуриста

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил карьеру
22 Мая 23:42
Зимние виды спорта

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил карьеру - ВИДЕО

Спортсмен поблагодарил федерацию и партнершу за годы поддержки

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Сын Евгения Плющенко будет представлять Азербайджан
22 Мая 11:26
Зимние виды спорта

Сын Евгения Плющенко будет представлять Азербайджан

Для Александра Плющенко уже оформлено спортивное гражданство

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике