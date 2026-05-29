Стало известно, когда разрешат сыну Плющенко выступать за Азербайджан

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не выдал Александру Плющенко сертификат Clearance ISU, необходимый для выступлений за сборную Азербайджана на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Odds.ru, все документы должны быть оформлены уже на следующей неделе.

По информации источника, проблем с получением разрешения не ожидается, поскольку 13-летний фигурист ранее не выступал за сборную России на официальных международных турнирах.

Ранее стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и в ближайшие пять лет будет представлять Азербайджан.

Переход Александра Плющенко в азербайджанскую сборную вызвал широкий резонанс в мире фигурного катания и активно обсуждается в российских СМИ.