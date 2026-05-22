Сын Евгения Плющенко будет представлять Азербайджан

22 Мая 2026 11:26
Федерация зимних видов спорта Азербайджана оформила спортивное гражданство для российского фигуриста Александра Плющенко.

Как сообщили İdman.Biz в федерации, уже начат процесс перехода 13-летнего спортсмена под азербайджанский флаг.

"Федерация зимних видов спорта Азербайджана получила спортивное гражданство для Александра Плющенко. Однако официальное разрешение на его выступление за Азербайджан со стороны Федерации фигурного катания России пока не предоставлено. После получения соответствующего письма общественность будет проинформирована", - говорится в заявлении.

Напомним, что Александр Плющенко является сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Юный спортсмен вместе с отцом участвует в ледовых шоу, а с 2017 года тренируется в академии "Ангелы Плющенко".

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Евгений Плющенко: "Мой сын будет выступать за Азербайджан ближайшие пять лет”
21 Мая 18:17
Евгений Плющенко: "Мой сын будет выступать за Азербайджан ближайшие пять лет”

Российский специалист прокомментировал переход 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана

Российской фигуристке разрешили выступать за Азербайджан
21 Мая 17:35
Российской фигуристке разрешили выступать за Азербайджан

В ходе заседания ФФККР Веронике Жилиной разрешили сменить спортивное гражданство

Сын Евгения Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана
21 Мая 17:11
Сын Евгения Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

Он получил открепление от Федерации России
ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов
6 Мая 04:50
ISU повысил базовую стоимость непрыжковых элементов

Кроме того судьи смогут прибавлять или вычитать до 2,50 балла в зависимости от качества исполнения элемента
Двукратную чемпионку мира Дюамель наказали за "травлю и домогательство"
6 Мая 01:40
Двукратную чемпионку мира Дюамель наказали за "травлю и домогательство"

Другой тренер подал жалобу на специалистку в ноябре 2025 года

