Сын Евгения Плющенко будет представлять Азербайджан

Федерация зимних видов спорта Азербайджана оформила спортивное гражданство для российского фигуриста Александра Плющенко.

Как сообщили İdman.Biz в федерации, уже начат процесс перехода 13-летнего спортсмена под азербайджанский флаг.

"Федерация зимних видов спорта Азербайджана получила спортивное гражданство для Александра Плющенко. Однако официальное разрешение на его выступление за Азербайджан со стороны Федерации фигурного катания России пока не предоставлено. После получения соответствующего письма общественность будет проинформирована", - говорится в заявлении.

Напомним, что Александр Плющенко является сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Юный спортсмен вместе с отцом участвует в ледовых шоу, а с 2017 года тренируется в академии "Ангелы Плющенко".