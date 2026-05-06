Двукратную чемпионку мира Дюамель наказали за "травлю и домогательство"

Бывшую канадскую фигуристку Меган Дюамель отстранили от тренерской деятельности на две недели.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Broken Ice.

По информации источника, 40-летняя Дюамель отстранена за "травлю и домогательство" в отношении другого тренера. Отмечается, что другой тренер подал жалобу на специалистку в ноябре 2025 года.

Дюмамель является двукратной чемпионкой мира (2015, 2016), а также бронзовым призером Олимпиады-2018. На Играх-2014 в Сочи фигуристка стала серебряным призером командного турнира.