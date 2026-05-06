6 Мая 2026
RU

Двукратную чемпионку мира Дюамель наказали за "травлю и домогательство"

Зимние виды спорта
Новости
6 Мая 2026 01:40
11
Двукратную чемпионку мира Дюамель наказали за "травлю и домогательство"

Бывшую канадскую фигуристку Меган Дюамель отстранили от тренерской деятельности на две недели.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Broken Ice.

По информации источника, 40-летняя Дюамель отстранена за "травлю и домогательство" в отношении другого тренера. Отмечается, что другой тренер подал жалобу на специалистку в ноябре 2025 года.

Дюмамель является двукратной чемпионкой мира (2015, 2016), а также бронзовым призером Олимпиады-2018. На Играх-2014 в Сочи фигуристка стала серебряным призером командного турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Евгений Плющенко принял участие в учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию в Баку - ФОТО
28 Апреля 23:52
Зимние виды спорта

Евгений Плющенко принял участие в учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию в Баку - ФОТО

Мастер-класс посетил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов
Азербайджанская горнолыжница приняла участие в международных соревнованиях Skistar Winter Games - ФОТО
25 Апреля 22:38
Зимние виды спорта

Азербайджанская горнолыжница приняла участие в международных соревнованиях Skistar Winter Games - ФОТО

В дисциплине "слалом" наша спортсменка заняла 4-е место
Евгений Плющенко провел тренировку для азербайджанских фигуристов в Баку - ВИДЕО
25 Апреля 17:58
Зимние виды спорта

Евгений Плющенко провел тренировку для азербайджанских фигуристов в Баку - ВИДЕО

Двукратный олимпийский чемпион поделился опытом с молодыми спортсменами на льду
Наргиз Сулейманова: "Эмоции после чемпионата мира - смешанные" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
6 Апреля 15:13
Зимние виды спорта

Наргиз Сулейманова: "Эмоции после чемпионата мира - смешанные" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Фигуристка поделилась мыслями о выступлении на ЧМ и не только

Олимпийская чемпионка из Германии Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев
3 Апреля 00:26
Зимние виды спорта

Олимпийская чемпионка из Германии Виктория Карль дисквалифицирована на 18 месяцев

В пробе спортсменки был обнаружен кленбутерол
Британия оспорит результаты танцев на льду на ЧМ-2026
29 Марта 13:43
Зимние виды спорта

Британия оспорит результаты танцев на льду на ЧМ-2026

Федерация недовольна пересчетом баллов и потерей медали

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
3 Мая 10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"