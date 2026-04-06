RU

Наргиз Сулейманова: "Эмоции после чемпионата мира - смешанные" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Зимние виды спорта
Интервью
6 Апреля 2026 15:13
18
Азербайджанские фигуристы недавно завершили сезон на одном из главных международных стартов - чемпионате мира. Среди женщин-одиночниц страну представляла Наргиз Сулейманова.

Для девушки это был второй чемпионат мира. К сожалению, спортсменке не удалось пройти в финальную часть - произвольную программу. İdman.Biz поговорил с ней об этом.

- Как оцениваете свое выступление на чемпионате мира?

- В целом выступление было уверенным: были хорошие моменты, но и несколько ошибок. Мои эмоции смешанные - я рада, что смогла выступить на высоком уровне даже после ошибки в начале, но, конечно, расстраивает, что не показала все, на что действительно способна. Тем не менее я наслаждалась каждой секундой на льду, и, думаю, это было видно на протяжении всей программы. И, конечно, для меня это большая честь и гордость выступать за Азербайджан.

- К слову об ошибке: после нее вы скорректировали запланированную комбинацию...

- Да, во время катания нужно быстро адаптироваться к ситуации и принимать решения на ходу, чтобы сохранить структуру программы и выполнить ее как можно чище.

- На чемпионате мира выступали и другие азербайджанские спортсмены - Владимир Литвинцев и танцевальный дуэт Саманта Риттер / Даниэль Брикалов. Вы знакомы и поддерживаете ли друг друга?

- Да, мы знакомы. Из-за разных графиков нам не всегда удается видеться, но в целом мы поддерживаем связь, и атмосфера в команде очень благоприятная. Приятно, когда рядом есть люди, которые болеют друг за друга и поддерживают в любой ситуации.

- В сборной Азербайджана также есть перспективная юниорка Арина Калугина, которая скоро начнет выступать на взрослом уровне. Следите за ее результатами?

- Я стараюсь следить за выступлениями молодых спортсменок. У нее есть потенциал, и при дальнейшей работе она может значительно улучшить свои результаты.

- Уже обдумываете новые программы на следующий сезон?

- Мы обсуждаем новые программы. Я планирую повысить техническую сложность и поработать над стабильностью. Главная цель - прогресс и более уверенные выступления.

- А есть ли в планах поездка в Азербайджан?

- Постараюсь приехать в Баку в ближайшее время, возможно, уже в следующем месяце. Моя бабушка и многие другие родственники живут там, поэтому город занимает особое место в моей жизни. Я очень люблю Баку - он дает мне силы и вдохновение.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

