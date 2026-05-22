Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду и нападающему мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, глава каталонского клуба отметил, что "Барселона" не собирается делать показательные трансферы.

"Холанд? Речь не идет о показательных приобретениях. Болельщики понимают, что у нас очень сильная команда", - заявил Лапорта.

При этом президент "Барселоны" не стал исключать возможный интерес к аргентинскому форварду мадридского "Атлетико".

"Если говорить об Альваресе, то мы никого не исключаем, потому что "Барселона" способна претендовать на всех лучших игроков. Наш клуб устанавливает условия", - подчеркнул он.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 52 матча во всех турнирах, забив 38 голов и сделав девять результативных передач.

Хулиан Альварес, в свою очередь, сыграл 49 встреч, отметившись 20 голами и девятью ассистами.