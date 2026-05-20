20 Мая 2026
RU

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 09:46
102
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов

"Барселона" готова расстаться сразу с тремя игроками перед открытием летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz, инсайдер Маттео Моретто утверждает, что каталонский клуб предлагает другим командам нападающего Феррана Торреса, полузащитника Марка Касадо и защитника Эктора Форта.

По информации источника, "блауграна" рассчитывает заработать средства для подписания новых футболистов и усиления состава.

В нынешнем сезоне Ферран Торрес провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал две результативные передачи.

Марк Касадо сыграл 33 матча и отметился одной голевой передачей.

Эктор Форт с сентября выступает на правах аренды за "Эльче". На его счету 16 матчей, три гола и две результативные передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболисты "Арсенала" бурно отпраздновали чемпионство - ВИДЕО
11:01
Мировой футбол

Футболисты "Арсенала" бурно отпраздновали чемпионство - ВИДЕО

Лондонский клуб устроил яркие эмоции после завоевания титула АПЛ

Пауло Дибала готов к переходу в Премьер-лигу
10:31
Мировой футбол

Пауло Дибала готов к переходу в Премьер-лигу

Форвард "Ромы" может стать свободным агентом уже этим летом

"Aтлетико" хочет вернуть Кукурелью в Испанию
10:01
Мировой футбол

"Aтлетико" хочет вернуть Кукурелью в Испанию

Защитник "Челси" стал приоритетной целью мадридского клуба

Финал Лиги Европы: "Фрайбург" и "Астон Вилла" сыграют за трофей
09:31
Мировой футбол

Финал Лиги Европы: "Фрайбург" и "Астон Вилла" сыграют за трофей

Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье

Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу
09:16
Мировой футбол

Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу

В чемпионате Германии защитник выступал за "РБ Лейпциг"
Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"
08:15
Мировой футбол

Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"

Баск был назначен на пост нового главного тренера "синих" 17 мая

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона