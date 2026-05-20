"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов

"Барселона" готова расстаться сразу с тремя игроками перед открытием летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz, инсайдер Маттео Моретто утверждает, что каталонский клуб предлагает другим командам нападающего Феррана Торреса, полузащитника Марка Касадо и защитника Эктора Форта.

По информации источника, "блауграна" рассчитывает заработать средства для подписания новых футболистов и усиления состава.

В нынешнем сезоне Ферран Торрес провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал две результативные передачи.

Марк Касадо сыграл 33 матча и отметился одной голевой передачей.

Эктор Форт с сентября выступает на правах аренды за "Эльче". На его счету 16 матчей, три гола и две результативные передачи.