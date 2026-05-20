Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков из текущего состава "Челси". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca.

По информации источника, испанский специалист рассчитывает на защитников Риса Джеймса, Марка Кукурелью, Тосина Адарабиойо, а также хавбеков Мойзеса Кайседо и Энцо Фернандеса. Для Алонсо эти футболисты считаются лидерами и должны давать пример для остальной команды.

17 мая 2026 года стало известно, что Хаби Алонсо официально назначен главным тренером футбольного клуба "Челси". В заявлении "синих" подчеркивалось, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объем полномочий по сравнению с должностью тренера.