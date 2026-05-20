Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своем будущем в клубе после того, как "горожане" потеряли шансы на чемпионство.

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в матче 37-го тура АПЛ. За тур до конца "горожане" с 78 очками располагаются на второй строчке. "Арсенал" занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.

"Я мог бы сказать, что у меня есть еще один год контракта, судя по разговорам, которые я вел в течение многих-многих лет, по моему опыту, когда вы объявляете — что бы вы ни объявляли — во время соревнований, это всегда приводит к плохому результату.

Как вы понимаете, первый человек, с которым я должен поговорить, это председатель клуба [Халдун Аль Мубарак], потому что мы оба решили, что после окончания сезона сядем и поговорим. И это так просто, а после мы примем решение", — приводит слова Гвардиолы İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали об уходе испанского тренера из "Манчестер Сити" по окончании сезона.