"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ

20 Мая 2026 05:20
Мадридский "Реал" планирует объявить о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды после матча 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором "сливочным" предстоит встретиться с "Атлетиком" из Бильбао. Официальное объявление о возвращении специалиста планируется на воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая), сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Президент "Реала" Флорентино Перес настолько настроен на назначение Моуринью, что не собирается откладывать объявление о назначении специалиста до президентских выборов, о которых он объявил ранее.

Ранее сообщалось, что Моуринью будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов в "Королевском клубе".

Напомним, Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

