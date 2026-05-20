"Челси" победил "Тоттенхэм" в матче 37-го тура АПЛ

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором "Челси" обыграл "Тоттенхэм" - 2:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник "Челси" Энцо Фернандес на 18-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Андрей Сантос удвоил преимущество хозяев, а нападающий гостей Ришарлисон сократил отставание в счете на 74-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

"Челси" занимает восьмое место в чемпионате Англии. В активе "синих" 52 очка в 37 играх. "Тоттенхэм" располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.