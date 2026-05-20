"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" и лишился шансов на чемпионство в АПЛ - ВИДЕО

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" в матче 37-го тура АПЛ — 1:1.

Форвард хозяев Эли Жуниор Крупи забил на 39-й минуте встречи. Нападающий гостей Эрлинг Холанд сравнял счет на 90+5-й минуте.

Ничья "Манчестер Сити" позволила "Арсеналу" досрочно стать чемпионом Англии. За один тур до конца сезона-2025/26 "канониры" возглавляют таблицу с 82 очками, опережая команду Хосепа Гвардиолы на 4 очка. "Арсенал" выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-2003/04.

"Манчестер Сити" стал серебряным призером премьер-лиги — идущий третьим "Манчестер Юнайтед" отстает от "горожан" на 10 очков и не сможет догнать их.