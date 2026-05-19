Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн опубликовал прощальное послание для болельщиков клуба в соцсети после завершения сезона.

"Спасибо! Спасибо за вашу любовь! Я много плакал, но эти слезы счастья и гордости никогда не забуду. Никогда!

Это самая особенная, самая прекрасная ночь из всех, что мне довелось пережить как профессиональному футболисту, я наслаждался ею как ребенок, вместе с вами. Много работал, чтобы вы могли гордиться своей "семеркой", но никогда бы не подумал, что вы преподадите мне такой невероятный урок любви.

Я люблю вас, "кольчонерос"!

Я люблю вас, "матрасники"!

Я люблю вас, товарищи!

Я люблю тебя, "Атлетико" Мадрид!" — приводит İdman.Biz сообщение Гризманна в соцсети.

Летом Гризманн перейдет в МЛС, где будет выступать за "Орландо Сити".