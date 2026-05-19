Гвардиола пришел в ярость из-за утечки о своем уходе из "Сити" - СМИ

19 Мая 2026 21:00
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пришел в ярость из-за того, что информация о его уходе из команды по окончании сезона появилась в СМИ до матча 37-го тура АПЛ с "Борнмутом" (19 мая). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

По информации источника, на фоне этих новостей поздно вечером в воскресенье, 17 мая, испанский специалист связался с футболистами, чтобы подтвердить свой уход из "Манчестер Сити". Гвардиола извинился, что игроки узнали об этом таким образом. Подчеркивается, что футболисты "горожан" шокированы полученной информацией.

Ранее СМИ сообщали, что Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити" заменит Энцо Мареска.

