Алонсо ушел из "Реала" из-за Винисиуса - СМИ

19 Мая 2026 18:26
В окружении нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе считают, что на текущий момент предпринимается попытка выставить французского игрока в качестве человека, не сфокусированного на футболе и ведущего активный образ жизни вне футбола. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает испанский журналист и ведущий Хосеп Педрероль, известный по проекту El Chiringuito.

"Те, кто близок к Мбаппе, говорят мне, что Мбаппе считает, что Винисиус выжил Хаби Алонсо команды. Многие другие в раздевалке разделяют это мнение. Килиан также чувствует себя обиженным на Арбелоа, поскольку в последнем "эль класико" он рассчитывал выйти в стартовом составе, но Арбелоа сказал ему, что тот будет запасным, что прямо противоположно произошедшему с Куртуа, который вышел в стартовом составе после травмы", — приводит слова Педрероля Mundo Deportivo.

Подчеркивается, что взаимоотношения между Мбаппе и Винисиусом испорчены как никогда. Оба футболиста хотят быть лидерами "Реала".

Хаби Алонсо тренировал команду с лета 2025 года по январь 2026 года.

İdman.Biz
