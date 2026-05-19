В Астане обсудили новые шахматные турниры тюркских стран

Генеральный секретарь Ассоциации шахмат тюркских стран Илаха Гадимова заявила, что организация готовит ряд новых проектов по развитию спортивных связей между тюркскими государствами.

Представитель ассоциации рассказала, что во время встреч в Астане обсуждались новые международные турниры и дальнейшее сотрудничество.

"С помощью шахмат готовится ряд проектов для развития спортивных связей между тюркскими странами. В Астане прошли важные встречи, состоялся обмен мнениями по поводу новых турниров. В ближайшие годы организация планирует проведение новых шахматных турниров", - сказала Гадимова в беседе с report.az.