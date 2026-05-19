Мареска возглавит "Манчестер Сити" - Романо дал "Here we go"

19 Мая 2026 12:48
Энцо Мареска станет новым главным тренером "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо, использовав свое фирменное подтверждение сделки - Here we go!

По информации источника, английский клуб и 46-летний итальянский специалист достигли полного устного соглашения. Мареска подпишет контракт сроком на три года и сменит Пепа Гвардиолу во главе "горожан".

Ранее Мареска уже работал в структуре "Манчестер Сити". В сезоне-2022/23 он входил в тренерский штаб Гвардиолы в качестве ассистента.

Также итальянский специалист возглавлял "Челси", где работал с июля 2024 года по январь 2026 года.

Напомним, Пеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал 20 трофеев.

