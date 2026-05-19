В истории тренеров "Реала" заметили необычное совпадение

19 Мая 2026 11:32
Слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью в "Реал" породили интересное сравнение с предыдущими тренерскими циклами мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, в испанских медиа обратили внимание на любопытную параллель в последовательности наставников "Королевского клуба" за последние годы.

В период с 2010 по 2016 год "Реал" последовательно возглавляли Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан.

Теперь же, если информация о возвращении португальского специалиста подтвердится, в промежутке с 2020 по 2026 год цепочка может повториться в обратном порядке: Зидан, Анчелотти и Моуринью.

