19 Мая 2026
Тренер "Бешикташа" отказался от 250 миллионов лир ради клуба

19 Мая 2026 11:47
Бывший главный тренер "Бешикташа" Серген Ялчын отказался от крупной компенсации после ухода из стамбульского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, специалист не стал требовать от "Бешикташа" около 250 миллионов турецких лир (примерно 9 миллионов манатов), которые мог получить в качестве компенсации.

Кроме того, Ялчын вообще отказался от каких-либо финансовых претензий к клубу.

Этот шаг был тепло воспринят болельщиками и внутри самого "Бешикташа".

После расставания тренер коротко прокомментировал свое решение.

"Другой тренер взял бы деньги, но не мы. Мы - люди "Бешикташа", и нам это не подходит", - заявил Ялчын.

Также турецкий специалист напомнил, что во время ухода из клуба в 2021 году он отказался еще и от 1,5 миллиона долларов.

İdman.Biz
