19 Мая 2026 10:00
Куртуа стал совладельцем испанского клуба

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа стал одним из владельцев испанского клуба "Эстремадура".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, 34-летний бельгийский голкипер приобрел часть акций клуба через свой инвестиционный фонд NxtPlay.

При этом президент "Эстремадуры" Даниэль Тафур продолжит руководить проектом.

Отметим, что ранее Куртуа также приобрел долю во французском клубе "Ле-Ман". По итогам сезона команда впервые с 2010 года вышла в Лигу 1.

"Эстремадура" в свою очередь завершила сезон на первом месте в четвертой группе четвертого дивизиона чемпионата Испании и завоевала путевку в Примеру Федерасьон.

İdman.Biz
