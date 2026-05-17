Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда Verstappen Racing досрочно завершила выступление в легендарной гонке "24 часа Нюрбургринга".

Как сообщает İdman.Biz, пресс-служба команды объявила о сходе экипажа из-за технической неисправности.

"Это конец. Очень обидное поражение. Лидируя в гонке, наша машина сошла из-за поломки приводного вала, что лишило нас борьбы за победу. Спасибо всем за поддержку на протяжении этого уикенда", - говорится в заявлении команды в социальных сетях.

Сообщается, что поломка произошла в тот момент, когда за рулем автомобиля находился испанский гонщик Даниэль Хункаделья.

На момент схода экипаж лидировал в гонке, опережая ближайший экипаж "Мерседеса" №80 более чем на 30 секунд.

Помимо Макса Ферстаппена и Хункадельи, в состав экипажа входят Лукас Ауэр, выигравший в январе гонку "24 часа Дайтоны" в зачете GTD, а также трехкратный победитель "12 часов Батерста" Жюль Гунон.