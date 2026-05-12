В "Астон Мартин" рассказали о подготовке обновлений для болида-2026

12 Мая 2026 21:02
Гоночный директор команды Формулы-1 "Астон Мартин" Майк Крак высказался о сроках обновлений для болида сезона-2026, сообщает İdman.Biz.

"Аэродинамические обновления? Прошло не так много времени, особенно с учетом того, как мы добились в последнее время прогресса в надежности, в снижении вибраций, в улучшении управляемости. Я думаю, мы уже продумали довольно существенные обновления на данный момент.

И мы должны продолжать работать в этом направлении. Так что я не буду вдаваться в то, будет ли это на следующей гонке или через гонку, или когда бы это ни случилось. Мы показали, что у нас было много проблем в начале сезона, необычайных проблем, но я думаю, что скорость, с которой мы использовали ресурсы, была довольно примечательной.

Поэтому мы можем надеяться, даже можем рассчитывать получить больше, однако мы также должны признать, что разрыв с соперниками велик, и это, возможно, не работа одной недели", — приводит слова Крака издание RacingNews365.

İdman.Biz
