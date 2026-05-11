Исполнительный директор "Макларена": "Формула-1 становится все сильнее"

Исполнительный директор "Макларена" Зак Браун считает, что Формула-1 продолжит расти в ближайшие годы, если внешние мировые факторы не помешают развитию спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, Браун на встрече с журналистами перед Гран-при Майами ответил на вопрос о том, каким видит успех Формулы-1 через 5-10 лет. Сначала он коротко пошутил: "Победа "Макларена".

Затем руководитель британской команды дал более широкий ответ и отметил, что не видит внутренних причин для замедления роста серии.

"Спорт продолжает развиваться, Формула-1 становится все сильнее. Я не вижу никаких негативных факторов, кроме того, что происходит в мире. Так что все мы разделяем эти общие опасения. Но спорт просто становится все сильнее и сильнее", - сказал Браун.

Слова главы "Макларена" прозвучали на фоне заметного рывка команды в Майами. В спринте Ландо Норрис выиграл заезд, а Оскар Пиастри финишировал вторым, оформив для "Макларена" дубль. Третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

В основной гонке команда также подтвердила прогресс: Норрис занял второе место, а Пиастри поднялся на третью позицию, обеспечив "Макларену" двойной подиум. В отчете команды отмечается, что первый крупный пакет обновлений MCL40 сработал успешно, а новые доработки запланированы уже к следующему этапу в Канаде.

После Гран-при Майами "Макларен" занимает третье место в Кубке конструкторов с 94 очками. Впереди находятся "Мерседес" со 180 баллами и "Феррари" со 110.