Кэти Перри выступит на юбилейном Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

Мировая поп-звезда Кети Перри выступит на юбилейном Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, концерт артистки станет одним из ключевых событий гоночного уик-энда, приуроченного к десятилетию этапа. Выступление запланировано на 25 сентября.

Кети Перри является одной из самых успешных исполнительниц современности. Ее композиции набрали более 115 миллиардов прослушиваний, а продажи альбомов превысили 70 миллионов копий. Среди самых известных хитов певицы - Firework, Roar и Dark Horse.

Ранее было объявлено, что в концертной программе также выступит известный диджей и продюсер Келвин Харрис. Таким образом, музыкальная часть гоночного уик-энда будет представлена несколькими мировыми звездами.

