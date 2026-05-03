3 Мая 2026
RU

Антонелли победил на ГП Майами

Формула 1
Новости
3 Мая 2026 23:20
14
Антонелли победил на ГП Майами

В воскресенье, 3 мая, на "Международном автодроме Майами" состоялась основная гонка четвертого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Майами.

Как сообщает İdman.Biz, победу завоевал гонщик "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли. Второе место занял Ландо Норрис из "Макларена". Третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Майами. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").
2. Ландо Норрис ("Макларен").
3. Оскар Пиастри ("Макларен").
4. Джордж Расселл ("Мерседес").
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
6. Шарль Леклер ("Феррари").
7. Льюис Хэмилтон ("Феррари").
8. Франко Колапинто ("Альпин").
9. Карлос Сайнс ("Уильямс").
10. Алекс Албон ("Уильямс").
11. Оливер Берман ("Хаас").
12. Габриэл Бортолето ("Ауди").
13. Эстебан Окон ("Хаас").
14. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз").
15. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").
16. Серхио Перес ("Кадиллак").
17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин").
18. Вальтери Боттас ("Кадиллак").
19. Нико Хюлькенберг ("Ауди") — сошел.
20. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") — сошел.
21. Пьер Гасли ("Альпин") — сошел.
22. Исак Хаджар ("Ред Булл") — сошел.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Старт Гран-при Майами перенесен из-за угрозы ливней
09:55
Формула 1

Старт Гран-при Майами перенесен из-за угрозы ливней

Организаторы изменили время гонки ради безопасности участников

Антонелли повторил достижение Сенны и Шумахера
09:30
Формула 1

Антонелли повторил достижение Сенны и Шумахера

У Кими есть шанс в ближайшем будущем установить новый рекорд

Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами
03:34
Формула 1

Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Майами

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен
Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами
2 Мая 21:54
Формула 1

Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами

Второе место занял его напарник по команде Оскар Пиастри
Пилот "Мерседес" удивлен скоростью "Макларен" и "Феррари" в Майами
2 Мая 15:01
Формула 1

Пилот "Мерседес" удивлен скоростью "Макларен" и "Феррари" в Майами

Джордж Рассел связал шестое место с перегревом шин и балансом машины

Алонсо назвал условие завершения карьеры в Формуле-1
2 Мая 00:46
Формула 1

Алонсо назвал условие завершения карьеры в Формуле-1

Испанец хочет дождаться момента, когда сын сядет за руль его болида

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Мая 00:06
Гимнастика

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире