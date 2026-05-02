Пилот "Мерседес" удивлен скоростью "Макларен" и "Феррари" в Майами

Рассел удивлен рывком соперников в Майами

Пилот "Мерседес" связал шестое место с перегревом шин и балансом машины

Пилот "Мерседес" Джордж Рассел признал, что темп соперников в спринт-квалификации Гран-при Майами стал для него неожиданностью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Формулы-1, британец занял шестое место, уступив представителям "Макларен", "Феррари", "Ред Булл" и своему напарнику Кими Антонелли. Поул в спринте завоевал Ландо Норрис, вторым стал Антонелли, третьим - Оскар Пиастри, четвертым - Шарль Леклер, а пятым - Макс Ферстаппен.

Рассел отметил: "Меня немного удивил прогресс остальных. Думаю, большинство команд привезли сюда серьезные обновления, и мы знали, что они приблизятся к нам".

Главной проблемой для гонщика "Мерседес" стала работа шин на среднем секторе трассы. Рассел объяснил: "Шины сильно перегревались в извилистой средней части круга. Я не мог найти правильный баланс машины, поэтому больше особо нечего добавить".

"Макларен" в Майами уже получил быстрый эффект от обновленного пакета: Норрис взял первый для команды поул сезона в спринт-квалификации, а Пиастри также остался в первой тройке. "Феррари" с новым набором доработок вывела Леклера на четвертую позицию, тогда как "Мерседес" планирует представить следующий крупный пакет обновлений только к Гран-при Канады.