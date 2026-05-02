2 Мая 2026
Пилот "Мерседес" удивлен скоростью "Макларен" и "Феррари" в Майами

2 Мая 2026 15:01
Пилот "Мерседес" удивлен скоростью "Макларен" и "Феррари" в Майами

Рассел удивлен рывком соперников в Майами
Пилот "Мерседес" связал шестое место с перегревом шин и балансом машины

Пилот "Мерседес" Джордж Рассел признал, что темп соперников в спринт-квалификации Гран-при Майами стал для него неожиданностью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Формулы-1, британец занял шестое место, уступив представителям "Макларен", "Феррари", "Ред Булл" и своему напарнику Кими Антонелли. Поул в спринте завоевал Ландо Норрис, вторым стал Антонелли, третьим - Оскар Пиастри, четвертым - Шарль Леклер, а пятым - Макс Ферстаппен.

Рассел отметил: "Меня немного удивил прогресс остальных. Думаю, большинство команд привезли сюда серьезные обновления, и мы знали, что они приблизятся к нам".

Главной проблемой для гонщика "Мерседес" стала работа шин на среднем секторе трассы. Рассел объяснил: "Шины сильно перегревались в извилистой средней части круга. Я не мог найти правильный баланс машины, поэтому больше особо нечего добавить".

"Макларен" в Майами уже получил быстрый эффект от обновленного пакета: Норрис взял первый для команды поул сезона в спринт-квалификации, а Пиастри также остался в первой тройке. "Феррари" с новым набором доработок вывела Леклера на четвертую позицию, тогда как "Мерседес" планирует представить следующий крупный пакет обновлений только к Гран-при Канады.

Новости по теме

Алонсо назвал условие завершения карьеры в Формуле-1
00:46
Формула 1

Алонсо назвал условие завершения карьеры в Формуле-1

Испанец хочет дождаться момента, когда сын сядет за руль его болида

Пилот Формулы-1 пообещал дать Месси сесть за руль болида в Майами
1 Мая 23:45
Формула 1

Пилот Формулы-1 пообещал дать Месси сесть за руль болида в Майами

Аргентинец рассчитывает на визит звезды футбола на Гран-при
ФИА может изменить время старта Гран-при Майами
1 Мая 22:35
Формула 1

ФИА может изменить время старта Гран-при Майами

Решение будет принято за сутки до гонки из-за прогноза погоды

"Ред Булл" привез в Майами радикально обновленный болид
1 Мая 18:37
Формула 1

"Ред Булл" привез в Майами радикально обновленный болид

Команда Макса Ферстаппена меняет антикрыло, боковые понтоны и снижает массу болида

Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд
1 Мая 14:14
Формула 1

Карлос Сайнс рассказал, с кем хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд

Пилот "Уильямса" испанец Карлос Сайнс ответил на вопрос, с каким гонщиком он хотел бы поменяться жизнями на один гоночный уикенд.

Ферстаппен представил розовый шлем к Гран-при Майами
29 Апреля 20:06
Формула 1

Ферстаппен представил розовый шлем к Гран-при Майами - ФОТО

Четырехкратный чемпион мира вдохновился закатом Южной Флориды

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
30 Апреля 00:59
Мировой футбол

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды обменялись голами с пенальти в Мадриде