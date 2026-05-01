"Ред Булл" привез в Майами радикально обновленный болид

Команда Формулы-1 "Ред Булл" подготовила к Гран-при Майами один из самых масштабных пакетов обновлений с начала сезона и рассчитывает с его помощью сократить отставание от конкурентов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, в центре обновленной спецификации RB22 находится новая версия заднего антикрыла, выполненная в логике так называемой концепции "Макарена", которую раньше первой показала "Феррари". После обкатки в Сильверстоуне эта конфигурация уже была замечена в боксах команды в Майами.

Однако дело не ограничилось одним только антикрылом. Инженеры "Ред Булл" также серьезно переработали профиль боковых понтонов и в целом аэродинамику машины. По оценкам профильной прессы, по масштабу доводки болида команда сейчас входит в число самых агрессивных разработчиков сезона наряду с "Феррари" и "Макларен".

Отдельное направление - снижение массы машины. По данным технических источников, в "Ред Булл" параллельно пересмотрели ряд неструктурных элементов шасси, чтобы облегчить болид и прибавить в эффективности на дистанции. Именно этап в Майами должен показать, помогут ли эти изменения вернуть команде темп, на котором она недавно брала титулы.