Производители моторов заблокировали увеличение топливного лимита в Ф-1 на 2027 год

Попытка сместить баланс мощности в пользу двигателя внутреннего сгорания за счет увеличения разрешенного расхода топлива с 2027 года не получила необходимой поддержки среди производителей. Текущее соотношение ДВС и батареи близко к 50/50, и большинство экспертов считают, что для решения проблем с энергоменеджментом оно должно быть сдвинуто как минимум до 60/40, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Auto Motor und Sport.

"В обсуждениях лежало предложение снизить электрическую долю и разрешить больший расход топлива. Но для этого требовалось так называемое супербольшинство — большинство производителей должны были согласиться. Они не согласились. Мы не можем принимать решение через их головы. Именно поэтому это не стало частью пакета мер.

Один думает, что получит от этого преимущество. Другой — что выигрывает гонки, и ничего менять не хочет. Третий говорит, что ему нужно 16 месяцев на разработку нового мотора, и 2027 год нереалистичен", — приводит слова технического директора ФИА по всем формульным сериям Яна Моншо издание.

"Больше мощности — выше нагрузка на компоненты и больше нужды в охлаждении. Нынешние моторы на это не рассчитаны. Сделать это аргументом безопасности не получится", — добавил глава технического департамента ФИА Николас Томбасис.

Без быстрого решения по этому вопросу глобальных изменений к сезону-2027 не будет. Базовую архитектуру машин необходимо утвердить до летнего перерыва, а значит, корректировка возможна не ранее 2028 года.