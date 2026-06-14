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Алонсо стартует с пит-лейна на домашнем Гран-при

Формула 1
Новости
14 Июня 2026 16:45
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Алонсо стартует с пит-лейна на домашнем Гран-при

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо начнет гонку Гран-при Барселоны-Каталуньи с пит-лейна.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение было принято Международной автомобильной федерацией (FIA) после замены нескольких элементов силовой установки на болиду испанского гонщика.

В "Астон Мартин" установили новый мотор-генератор кинетической энергии (MGU-K), новый аккумулятор энергии (ES), новый блок управления электроникой (PU-CE), а также новый вспомогательный компонент силовой установки (PU-ANC). Большинство из этих элементов были заменены сверх лимита, разрешенного регламентом на сезон.

В результате 44-летний испанец был отправлен на старт с пит-лейна.

Дополнительной проблемой для Алонсо стала неудачная квалификация, в которой он показал последнее, 22-е время.

Основная гонка седьмого этапа сезона Формулы-1 2026 года пройдет сегодня на трассе в Барселоне и будет состоять из 66 кругов.

İdman.Biz
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