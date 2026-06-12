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Ландо Норрис теряет шансы на титул: "Это меня задевает"

Формула 1
Новости
12 Июня 2026 15:18
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Ландо Норрис теряет шансы на титул: "Это меня задевает"

Действующий чемпион мира Формулы-1 и пилот команды "Макларен" Ландо Норрис признал, что его шансы на защиту титула стремительно сокращаются.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews, британский гонщик рассказал о серии технических проблем, с которыми столкнулся на первых шести этапах сезона.

В частности, на Гран-при Китая "Макларен" не смог выставить оба болида на старт из-за неисправностей в электрической системе силовой установки. Кроме того, Норрис не финишировал на этапах в Канаде и Монако - также из-за проблем с двигателем.

Несмотря на победу в спринте в Майами и второе место в основной гонке, 26-летний пилот набрал лишь 58 очков после шести этапов. В общем зачете он занимает шестое место, отставая от лидера Кими Антонелли на 98 очков.

"Думаю, я нормально справляюсь с ситуацией. Но, конечно, это меня задевает. Сейчас мы не боремся за победы и подиумы. В начале сезона я был настроен оптимистично и думал, что сможем сократить отставание и включиться в борьбу за титул", - заявил Норрис.

Победитель 11 Гран-при также отметил, что постоянные технические проблемы мешают ему адаптироваться к болиду и обрести уверенность:

"Когда проблемы продолжаются, ты не можешь почувствовать машину и пробовать новые решения. В таких условиях защита титула практически невозможна. Это расстраивает не только меня, но и всю команду. Никто не хочет сходить с дистанции. Мы хотим бороться за титулы среди пилотов и конструкторов, но сейчас это невозможно. Нам нужно много работать. Это болезненно, но в гонках такое бывает".

İdman.Biz
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