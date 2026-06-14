Льюис Хэмилтон впервые выиграл гонку за "Феррари"

Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран‑при Барселоны‑Каталонии, сообщает İdman.Biz.

Хэмилтон начинал гонку со второй позиции, но за счет другой стратегии смог выйти в лидеры — третий пит‑стоп британец совершил во время режима виртуальной машины безопасности из‑за схода Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"). Для 41‑летнего пилота это первая победа за "Феррари" и 106‑я в карьере, он рекордсмен "Формулы‑1" по этому показателю. Семикратный чемпион мира принес итальянской команде первый победный трофей с Гран‑при Мексики 2024 года, когда на высшую ступень пьедестала поднялся Карлос Сайнс.

Следом в топ‑3 также расположились британцы. Второе место занял обладатель поул‑позиции Джордж Расселл ("Мерседес"), третьим финишировал Ландо Норрис ("Макларен"). За три круга до финиша из‑за технических проблем сошел вице‑лидер гонки Кими Антонелли, который продолжает возглавлять чемпионат.

Следующий этап чемпионата "Формулы‑1" пройдет в Австрии с 26 по 28 июня.