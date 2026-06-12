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"Рено" заблокировал продажу доли в "Альпин"

Формула 1
Новости
12 Июня 2026 07:20
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"Рено" заблокировал продажу доли в "Альпин"

"Рено" вмешался в переговоры о продаже 24% доли в команде Формулы-1 "Альпин", принадлежащей инвестиционной группе Otro Capital, и прекратил их из-за отсутствия прогресса. Генеральный директор "Рено" Франсуа Прово заявил, что "не удовлетворен" ходом обсуждений, поскольку "прогресс идет плохо".

"На данном этапе мы решили остановиться, так что дальнейшего обсуждения нет. Теперь я вижу гораздо больше мотивации, гораздо больше строгости, гораздо больше серьезности в подходе к делу. Что бы ни случилось в будущем, Renault Group продолжит контролировать ситуацию. Формула-1 — самое популярное спортивное событие в мире. Так какой был бы смысл для такой группы, как "Рено", имея шанс быть здесь, уходить? Конечно, нет. Мы здесь надолго", — приводит слова Прово İdman.Biz со ссылкой на издание The Race.

"Рено" имеет право вето на продажу акций Otro Capital до сентября.

İdman.Biz
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