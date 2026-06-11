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Формула-1 вносит изменения в регламент, касающийся двигателей

Формула 1
Новости
11 Июня 2026 14:21
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Формула-1 вносит изменения в регламент, касающийся двигателей

В чемпионате мира Формулы-1 с 2027 года будут внесены изменения в регламент, касающийся двигателей, передает İdman.Biz.

Как сообщает Reuters, Международная автомобильная федерация (FIA) представила новый пакет регулирования силовых установок.

Согласно изменениям, с 2027 года соотношение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрическими системами будет пересмотрено. Текущий баланс будет изменен до показателя 58:42, а уже с 2028 года составит 60:40.

По новым правилам, подача топлива в двигатель внутреннего сгорания будет увеличена на 5% в 2027 году и на 13% в 2028 году. Эти меры направлены на снижение нагрузки на аккумуляторные системы и уменьшение влияния управления энергией на ход гонок.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что команды, руководство Формулы-1 и производители двигателей заняли конструктивную позицию в процессе изменений. Он отметил, что новые правила направлены на поддержку технологического развития и повышение зрелищности гонок.

Изменения правил будут представлены на утверждение Всемирного совета по автоспорту 23 июня.

İdman.Biz
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