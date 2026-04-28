28 Апреля 2026
Антонелли: "Чувствую себя сильнее и лучше контролирую ситуацию"

28 Апреля 2026 00:30
Антонелли: "Чувствую себя сильнее и лучше контролирую ситуацию"

Итальянский пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли поделился ощущениями от своего второго сезона в Формуле-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, 19-летний гонщик отметил, что стал увереннее и лучше справляется с давлением.

"В целом чувствую себя сильнее, лучше контролирую ситуацию. В прошлом году проехал по всем трассам, и это помогает мне сейчас. Теперь лучше понимаю, чего ожидать, как пилотировать болид и контролировать себя по ходу уикенда", - заявил Антонелли.

По его словам, приобретенный опыт помогает ему даже на тех трассах, где ранее возникали сложности.

"Чувствую себя более расслабленным и уверенным. Наша цель в Майами — вернуться на тот уровень, на котором мы остановились в Японии, или даже стать еще сильнее", - подчеркнул пилот.

